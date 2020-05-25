Богалий — о российском биатлоне: должны работать цивилизованно, но напоминаем дикарей

Российская биатлонистка, двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий поделилась мнением о конфликтах в российском биатлоне. Ранее конфликт произошёл в Союзе биатлонистов России. Исполнительный директор организации Сергей Голиков выдвинул обвинения в нецелевом расходе средств в адрес президента СБР Владимира Драчёва.
«Наш российский биатлон на протяжении двух последних лет — это адская бомба. Каждый день можно открывать и читать негативные новости — это для меня треш. Не могу привести пример, вокруг какого вида спорта столько же подобных новостей. Постоянное накаливание ситуации говорит о не самых профессиональных качествах. Не должно так быть.
Мы должны работать цивилизованно! На каждом из направлений должны стоять профессионалы. Но, к сожалению, больше напоминаем дикарей. Потому что мы со спортсменами выясняем отношение, а это в прессу выходит раньше, чем появляется официальное решение. Понимаю, что плохие новости тоже могут быть интересными, но в данном случае этим гордиться не стоит. Меня это не очень радует», — цитирует Богалий РИА «Новости».
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