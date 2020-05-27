Польховского не рекомендовали на должность главного тренера сборной России

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв сообщил, что кандидатура Валерия Польховского не была рекомендована на пост главного тренера сборной России. Таким образом, должность главного тренера остаётся вакантной. Ранее её занимал Анатолий Хованцев, но его контракт истёк.

«Польховский не остаётся, на данный момент другой кандидатуры пока не будет», – цитирует Драчёва ТАСС.

Ранее стало известно, что тренерский штаб сборной России сменится. Сообщалось, что Польховский возглавит сборную, Роберт Кабуков будет работать с мужской командой, а Владимир Королькевич — с женской. При этом их кандидатуры должны быть утверждены Министерством спорта РФ.