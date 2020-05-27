Утверждён тренерский штаб сборной России по биатлону

В Союзе биатлонистов России (СБР) подтвердили информацию об утверждении нового состава сборной России. На должность старших тренеров сборной рекомендованы Михаил Шашилов и Юрий Каминский. С женской командой будет работать Шашилов, с мужской — Каминский, сообщается на официальном сайте СБР.
Помимо старших тренеров, утверждён и весь тренерский состав мужской и женской сборных.
Мужчины:
Каминский Ю.М. – старший тренер
Максимов М.Г. – тренер
Истомин А.Е. – тренер
Белозёров С.И. – тренер
Идинов С.И. – тренер.
Женщины:
Шашилов М.В. – старший тренер
Загурский Н.С. – тренер
Коновалов С.А. – тренер
Куваев Е.Н. – тренер
Волков А.А. – тренер.
Как сообщается в пресс-релизе, данный тренерский состав следует считать окончательным. Президент СБР Владимир Драчёв направит кандидатуры на утверждение в Министерство спорта России.
Ещё одним решением Совета правления стало включение вице-президента СБР Валерия Польховского в список тренеров и специалистов спортивных сборных команд России по биатлону на сезон-2020/2021.
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