Утверждён тренерский штаб сборной России по биатлону

В Союзе биатлонистов России (СБР) подтвердили информацию об утверждении нового состава сборной России. На должность старших тренеров сборной рекомендованы Михаил Шашилов и Юрий Каминский. С женской командой будет работать Шашилов, с мужской — Каминский, сообщается на официальном сайте СБР.



Помимо старших тренеров, утверждён и весь тренерский состав мужской и женской сборных.



Мужчины:



Каминский Ю.М. – старший тренер

Максимов М.Г. – тренер

Истомин А.Е. – тренер

Белозёров С.И. – тренер

Идинов С.И. – тренер.



Женщины:



Шашилов М.В. – старший тренер

Загурский Н.С. – тренер

Коновалов С.А. – тренер

Куваев Е.Н. – тренер

Волков А.А. – тренер.



Как сообщается в пресс-релизе, данный тренерский состав следует считать окончательным. Президент СБР Владимир Драчёв направит кандидатуры на утверждение в Министерство спорта России.



Ещё одним решением Совета правления стало включение вице-президента СБР Валерия Польховского в список тренеров и специалистов спортивных сборных команд России по биатлону на сезон-2020/2021.