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Утверждён тренерский штаб сборной России по биатлону

Утверждён тренерский штаб сборной России по биатлону
Биатлон / Кубок мира 0

В Союзе биатлонистов России (СБР) подтвердили информацию об утверждении нового состава сборной России. На должность старших тренеров сборной рекомендованы Михаил Шашилов и Юрий Каминский. С женской командой будет работать Шашилов, с мужской — Каминский, сообщается на официальном сайте СБР.

Помимо старших тренеров, утверждён и весь тренерский состав мужской и женской сборных.

Мужчины:

Каминский Ю.М. – старший тренер
Максимов М.Г. – тренер
Истомин А.Е. – тренер
Белозёров С.И. – тренер
Идинов С.И. – тренер.

Женщины:

Шашилов М.В. – старший тренер
Загурский Н.С. – тренер
Коновалов С.А. – тренер
Куваев Е.Н. – тренер
Волков А.А. – тренер.

Как сообщается в пресс-релизе, данный тренерский состав следует считать окончательным. Президент СБР Владимир Драчёв направит кандидатуры на утверждение в Министерство спорта России.

Ещё одним решением Совета правления стало включение вице-президента СБР Валерия Польховского в список тренеров и специалистов спортивных сборных команд России по биатлону на сезон-2020/2021.

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