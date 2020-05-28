Олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Слепцова потеряла обручальное кольцо

Бывшая российская биатлонистка Светлана Слепцова, которая на Олимпиаде 2010 года завоевала золотую медаль в эстафете, сообщила, что потеряла обручальное кольцо. Известно, что муж спортсменки — топ-менеджер нефтяной компании, имя которого не афишируется, они проживают в Ханты-Мансийске. В апреле 2018 года у пары родился сын.

«Друзья, потеряла обручальное кольцо. Район — магазин «Светлый». Нашедшему — вознаграждение 15 тысяч рублей. Верните, очень важная вещь для меня», — написала Слепцова в «сториз» своего «инстаграма».

33-летняя Слепцова — олимпийская чемпионка 2010 года в эстафете, чемпионка мира 2009 года в эстафете, бронзовый призёр чемпионата мира 2008 года в смешанной эстафете, шестикратная победительница этапов Кубка мира, шестикратная чемпионка России, трёхкратная чемпионка мира среди юниоров, двукратная чемпионка Европы среди юниоров.