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А. Резцова: не знаю, как Шашилов будет находить общий язык со спортсменками

А. Резцова: не знаю, как Шашилов будет находить общий язык со спортсменками
Биатлон / Кубок мира 0

Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова поделилась мыслями о возможном назначении Михаила Шашилова на пост старшего тренера женской сборной России по биатлону. Ранее специалист работал исключительно с лыжниками.

«Я очень сожалею, что на женскую команду не поставили Норицына. Я раньше работала с Шашиловым, он хороший специалист, но человек сложноватый. Норицын – лояльный и спокойный, половина команды была готова продолжить работать с ним, потому что у них было взаимопонимание и доверие друг к другу.

Михаил Викторович – несколько другой человек, не знаю, как они будут находить общий язык. Проблем, понятно, не будет у Мироновой – это её тренер. А что с остальными? Человек, повторюсь, он всё же сложноватый», — цитирует Резцову ТАСС.

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