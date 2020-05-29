Дмитрий Губерниев сообщил, что его доходы упали в несколько раз

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о финансовых убытках, которые понёс в связи с пандемией коронавируса и последовавшим за ней режимом самоизоляции.



«Самый большой разовый гонорар? Миллион долларов, конечно, не платили. Платили значительно меньше. Но несколько моих месячных зарплат, конечно, было за час работы или два.



Зарплата на „Матч ТВ“ — это мой основной доход на сегодняшний день. Ещё есть зарплата канала «Россия». Я счастливый в этом смысле человек, так получилось — я работаю на двух каналах.

Сейчас вот Киркоров говорит: «Мы вот столько потеряли». Все мы много потеряли. Я не буду сейчас тебе называть точную цифру — это лучше к директору, но много мероприятий сорвалось, навскидку: на экономическом форуме я должен был работать, большое мероприятие, связанное с химической промышленностью, в Ижевске — выездное спортивное, в Ханты-Мансийске — выездное спортивное. Я даже сейчас не вспомню, потому что это уже с глаз долой, из сердца вон. То ли это будет в дальнейшем, то ли этого не будет. В общем, доходы упали в несколько раз", — заявил Губерниев в интервью Андрею Митькову на канале МИТЬКoff в YouTube.