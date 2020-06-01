Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Дмитрий Губерниев показал, как выглядел в детстве. Фото

Дмитрий Губерниев показал, как выглядел в детстве. Фото
Биатлон 0

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев опубликовал в «Инстаграме» своё детское фото, поздравив таким образом с Международным днём защиты детей, который отмечается сегодня, 1 июня.

«Всех с Днём защиты детей! Здоровья, удачи и мирного неба! На фото — Галина Дмитриевна Губерниева и её сын! Фото сделано где-то в середине 70-х в одном славном дворике Сходни! Мамочка, люблю тебя!» — подписал комментатор фотографию, на которой он изображён вместе с мамой.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Губерниева.

45-летний Губерниев — спортивный комментатор телеканала «Матч ТВ», главный редактор Объединённой дирекции спортивных телеканалов ВГТРК (2013-2015), лауреат премии ТЭФИ в 2007, 2015 и 2019 годах.

Комментарии (0)
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020