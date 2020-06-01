Дмитрий Губерниев показал, как выглядел в детстве. Фото

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев опубликовал в «Инстаграме» своё детское фото, поздравив таким образом с Международным днём защиты детей, который отмечается сегодня, 1 июня.

«Всех с Днём защиты детей! Здоровья, удачи и мирного неба! На фото — Галина Дмитриевна Губерниева и её сын! Фото сделано где-то в середине 70-х в одном славном дворике Сходни! Мамочка, люблю тебя!» — подписал комментатор фотографию, на которой он изображён вместе с мамой.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Губерниева.

45-летний Губерниев — спортивный комментатор телеканала «Матч ТВ», главный редактор Объединённой дирекции спортивных телеканалов ВГТРК (2013-2015), лауреат премии ТЭФИ в 2007, 2015 и 2019 годах.