Королькевич отреагировал на намёки Драчёва о допинге

Тренер Владимир Королькевич заявил, что потребует объяснений от президента Союза биатлонистов России Владимира Драчёва, который намекал на его возможную причастность к допинговым нарушениям Ирины Старых и Екатерины Юрловой-Перхт. Напомним, ранее Драчёв не стал рекомендовать Королькевича на должность старшего тренера сборной России по биатлону и правление СБР изменило своё решение, определив на эту должность Михаила Шашилова.

«Будем заниматься этим вопросом, просто так я этого не оставлю, но для начала я хотел бы обсудить эту ситуацию с Драчёвым. Я пытался дозвониться до него, поставить его в известность и услышать его реакцию, но трубку он так и не поднял.

Видимо, это связано с тем, что он чувствует свою вину; если человек так уверенно обо всём этом говорит, то почему боится ответить? Если у него есть аргументы, то пусть он выдвинет», — приводит слова Королькевича ТАСС.