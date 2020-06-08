Биатлонист сборной России Матвей Елисеев рассказал о тренировке в затопленном лесу.

«После серии дождей сейчас можно наслаждаться тёплой погодой, настолько тёплой, что тренироваться уже жарко. Значит, самое время вспомнить неспешную но долгую тренировку по затопленному лесу.

Первые полчаса я даже смог сохранить ноги в сухости, но как-то раз нога съехала в лужу глубиной около 30 см и резкий холод пронзил стопу, это было настолько приятно, что вторая, почти незамедлительно отправилась за первой. Вот так и продолжалось: бежишь по щиколотку в воде, иногда вылезая на пригорки.

Но потом перед моим взором возникло отсутствие моста через ручей, который обычно можно перепрыгнуть, но сейчас он смог снести мост, а надо бежать дальше… проверил глубину палками, было точно больше метра и дно мягкое. Перебирался по остовам моста, чуть выше чем по колено была вода… Жаль, один был, и никто не заснял такой интересный момент.

А на последнем фото видны следы от всем доступного способа спускания с горы», — написал Елисеев на своей странице в «Инстаграме», добавив хештег #катание_с_горы_на_попе.

Фото и видео можно посмотреть в «инстаграме» Матвея Елисеева.