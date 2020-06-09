«Ефремов — подонок и убийца!» Губерниев — о смерти водителя в ДТП с участием актёра

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на новость о смерти водителя Сергея Захарова, который скончался вследствие травм, полученных в ДТП с участием заслуженного артиста России Михаила Ефремова.
«Сергей Захаров после ДТП с Михаилом Ефремовым умер в больнице! Ефремов — подонок и убийца… Актёр Стебунов — соучастник… Суки, просто суки…
Отпустили? Почему? В СИЗО убийцу!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Звёздный болельщик «Спартака» Ефремов ехал по Садовому кольцу на своём джипе Grand Cherokee и на Смоленской площади, в районе дома номер 3, столкнулся с несколькими автомобилями. Джип Ефремова с серьёзным превышением скорости пересёк двойную сплошную, вылетел на встречную полосу и врезался в ехавший навстречу автомобиль. В результате аварии погиб один человек: был зажат водитель «Лады», который получил несовместимые с жизнью травмы. Артист, судя по опубликованным кадрам, значительных травм не получил.
Когда Ефремов покинул машину, признаки опьянения актёра стали заметны всем очевидцам. Также выяснилось, что вместе с Ефремовым в машине были двое пассажиров: актёр Иван Стебунов и его супруга Елена Власова.
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