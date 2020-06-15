Каперович и Норицын прибудут в сборную Болгарии 1 июля. Контракт был подписан удалённо

Российские тренеры Александр Касперович и Виталий Норицын прибудут в сборную Болгарии 1 июля. Специалисты подписали контракт удалённо.
«Перенесли вылет на 1 июля. Не удалось вылететь из‑за ситуации с вирусом, но контракт был подписан сегодня. Болгарская сторона выслала договор с доставкой. Надеюсь, что в июле будем там, если ничего опять не изменится», ‑ приводит слова Касперовича «Р-Спорт».
Напомним, о назначении Касперовича на пост главного тренера сборной Болгарии стало известно 21 мая. На данный момен специалист не может прибыть в Болгарию из-за запрета посещать страну во время пандемии коронавируса гражданам государств, не являющимися членами Евросоюза.
Касперович — личный тренер российского биатлониста Александра Логинова. С 2015 по 2017 год он возглавлял сборную России. В конце мая специалист объявил об уходе из федерации биатлона Санкт-Петербурга.
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