«Работаем над урбанизацией в стране». Алексей Волков поделился семейным фото

Российский биатлонист Алексей Волков опубликовал на своей странице в «Инстаграме» новую фотографию. На семейном снимке запечатлены семья Волкова и его брата Александра, а также их родители.
«Работаем над урбанизацией в стране», — подписал снимок Волков.
Посмотреть фотографию можно на странице Алексея Волкова в «Инстаграме».
32-летний Волков — олимпийский чемпион 2014 года в эстафете, чемпион мира 2017 года в эстафете, единственный в истории семикратный чемпион Европы, восьмикратный чемпион России, призёр этапов Кубка мира, четырёхкратный чемпион мира по летнему биатлону. Алексей не попал ни в основной, ни в резервный состав сборной России на сезон-2019/2020. Отбор на чемпионат Европы—2020, который прошёл в Беларуси, Волков пропустил из-за болезни.
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