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«Команда однозначно будет тренироваться». Шашилов назвал возможные места сборов сборной

«Команда однозначно будет тренироваться». Шашилов назвал возможные места сборов сборной
Биатлон 0

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов рассказал о планах на подготовку команды к новому сезону.

«Варианты следующие: Рыбинск (Ярославская область), Чайковский (Пермский край) и база «Лаура» (Сочи). Где откроется, там и будем. С начала месяца надо будет уже работать.

Если «Лаура» подтвердит, то будет здорово. Я всегда в это время уже был там: первый сбор, среднегорная подготовка. Пока не много зависит от меня, но попробуем что‑то сделать.

Сборы произойдут, это однозначно. Народ будет тренироваться. В ближайшее время станет известно решение. Необходимо также понять, как провести обследование у спортсменов.

Есть два варианта: провести тестирование на местах, либо всем придётся приехать в Москву», — цитирует Шашилова «Р-Спорт».

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