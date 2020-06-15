«Команда однозначно будет тренироваться». Шашилов назвал возможные места сборов сборной

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов рассказал о планах на подготовку команды к новому сезону.



«Варианты следующие: Рыбинск (Ярославская область), Чайковский (Пермский край) и база «Лаура» (Сочи). Где откроется, там и будем. С начала месяца надо будет уже работать.



Если «Лаура» подтвердит, то будет здорово. Я всегда в это время уже был там: первый сбор, среднегорная подготовка. Пока не много зависит от меня, но попробуем что‑то сделать.



Сборы произойдут, это однозначно. Народ будет тренироваться. В ближайшее время станет известно решение. Необходимо также понять, как провести обследование у спортсменов.



Есть два варианта: провести тестирование на местах, либо всем придётся приехать в Москву», — цитирует Шашилова «Р-Спорт».