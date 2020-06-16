Шашилов назвал три места, где российские биатлонистки могут готовиться к сезону

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов рассказал, что в команде рассматриваются три места для проведения централизованной подготовки перед сезоном-2020/2021.
«Варианты следующие: Рыбинск (Ярославская область), Чайковский (Пермский край) и база «Лаура» (Сочи). Что откроется, там и будем.
С начала месяца надо будет уже работать. Если «Лаура» подтвердит, то будет здорово. Я всегда в это время уже был там: первый сбор, среднегорная подготовка. Пока немного зависит от меня, но попробуем что-то сделать.
Сборы произойдут, это однозначно. Народ будет тренироваться. В ближайшее время станет известно решение. Необходимо также понять, как провести обследование у спортсменов. Есть два варианта: либо провести тестирование на местах, либо всем придётся приехать в Москву», — приводит слова Шашилова «Р-Спорт».
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