Биатлонистка Сливко пробежала кросс с собакой. Видео

Российская биатлонистка Виктория Сливко рассказала, что ей удалось пробежать кросс со своей собакой. Соответствующий видеоролик появился на странице спортсменки в «Инстаграме».
«Вышла на пробежечку. Вот моя напарница, спортсменка. Мы уже с ней бегаем полчаса, и нам ещё полчаса до дома. Итого часик побегаем. Она у меня зайка, мы с ней в поход ходили два часа – вообще нормально. Выносливая девчонка», — сказала биатлонистка.
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».
26-летняя Сливко пришла в биатлон в 2008 году. Она чемпионка Европы 2016 года в сингл-миксте, серебряный и бронзовый призёр чемпионата Европы 2018 года в смешанной эстафете и индивидуальной гонке соответственно, серебряный призёр чемпионата Европы 2020 года в эстафете.
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