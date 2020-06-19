«Навеяло происходящим в России». Чемпионка мира Юрьева — о романе «1984»

Чемпионка мира по биатлону Екатерина Юрьева, завоевавшая золото в индивидуалной гонке на ЧМ-2008, поделилась впечатлениями от прочтения известного романа-антиутопии Джорджа Оруэлла под названием «1984».

«Ничего личного, навеяло происходящим в России. Я прочитала её давно, но она лежит в моей коллекции по сей день. Рекомендую прочитать всем и задуматься, какое завтра вы хотите.

Что, в сущности, страшнее: доведённое до абсурда «общество потребления» или доведённое до абсолюта «общество идеи»? По Оруэллу, нет и не может быть ничего ужаснее тотальной несвободы...» — написала спортсменка в своём «инстаграме», прикрепив текст к соответствующей фотографии.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Юрьевой.