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«Навеяло происходящим в России». Чемпионка мира Юрьева — о романе «1984»

«Навеяло происходящим в России». Чемпионка мира Юрьева — о романе «1984»
Биатлон / ЧМ по биатлону 0

Чемпионка мира по биатлону Екатерина Юрьева, завоевавшая золото в индивидуалной гонке на ЧМ-2008, поделилась впечатлениями от прочтения известного романа-антиутопии Джорджа Оруэлла под названием «1984».

«Ничего личного, навеяло происходящим в России. Я прочитала её давно, но она лежит в моей коллекции по сей день. Рекомендую прочитать всем и задуматься, какое завтра вы хотите.

Что, в сущности, страшнее: доведённое до абсурда «общество потребления» или доведённое до абсолюта «общество идеи»? По Оруэллу, нет и не может быть ничего ужаснее тотальной несвободы...» — написала спортсменка в своём «инстаграме», прикрепив текст к соответствующей фотографии.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Юрьевой.

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