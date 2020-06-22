«Выпьем за жизнь». Доротея Вирер опубликовала фото с яхты

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер, которая в сезоне-2019/2020 завоевала «Большой хрустальный глобус», победив в личном зачёте Кубка мира, опубликовала в «Фейсбуке» новую фотографию, на которой она, будучи на яхте, держит в руках бутылку вина.

Фото доступно на официальной странице Доротеи в «Фейсбуке».



Вирер – двукратный призёр Олимпийских игр, она трижды становилась чемпионкой мира. В сезоне-2019/2020, который был досрочно завершён из-за пандемии коронавируса, Доротея второй год подряд выиграла Кубок мира в общем зачёте. Также в активе Вирер три «Малых хрустальных глобуса», завоёванных в разные годы в зачётах индивидуальных гонок, пасьютов и масс-стартов.

Напомним, сезон-2019/2020 пришлось завершить досрочно ввиду пандемии коронавируса.