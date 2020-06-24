Антон Шипулин: дай бог, чтобы больше не было войны

Российский биатлонист и депутат Госдумы Антон Шипулин посоветовал своим подписчикам книгу на военную тематику.
«Сегодня, когда в России проходят парады в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, захотелось поделиться с вами впечатлениями от недавно прочитанной книги. Ещё до пандемии как-то заходил в книжный на Арбате после работы, купил там несколько новых книг, среди которых «У войны не женское лицо» Светланы Алексиевич. Сильнейшее впечатление, конечно. Здесь собраны истории женщин, которые попали в глубину громадного события и «умирали за жизнь, ещё не зная, что такое жизнь».
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16-летняя Оля Омельченко была донором крови, санинструктором. Решила воевать, когда узнала, что её кровный «брат» — солдат, которому переливали её кровь, — погиб. Однажды вытаскивала с поля боя раненого солдата, а у него рука на жилах болталась. Чтоб рану перевязывать, надо руку отрезать, а ножа нет, ножниц тоже. Пришлось зубами грызть. Людмила Кашечкина попала в гестапо, ей иголки под ногти втыкали, на электрическом стуле мучили, на брёвнах растягивали. Смогла сбежать. А вернулась домой, попала под подозрение — в плену была, а выжила, как так? После войны у неё, выходит, ещё одна война была.
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Если не читали эту книгу, прочтите, она небольшая. Представления о той войне не будут укладываться в короткую формулу «Мы победили». Не хочу говорить высокопарных слов. Дай бог, чтобы больше не было войны», — написал Шипулин в своём «инстаграме».
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