«Настроение — платье в горошек». Лариса Куклина показала фото с отдыха в Санкт-Петербурге

Российская биатлонистка Лариса Куклина опубликовала в «Инстаграме» новую фотографию. Спортсменка показала фото с отдыха в Санкт-Петербурге.

«Настроение — платье в горошек», — подписала фото Куклина.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Куклиной.

Из-за пандемии коронавируса минувший биатлонный сезон был завершён досрочно. Организаторы не стали проводить заключительный этап Кубка мира, который должен был состояться в норвежском Хольменколлене. Кроме того, два этапа Кубка мира прошли при пустых трибунах.

В общем зачёте Кубка мира по итогам сезона Лариса Куклина заняла 21-е место, отстав от победившей итальянской биатлонистки Доротеи Вирер более чем на 400 очков.

Подготовку к новому сезону женская сборная России по биатлону начнёт 5 июля в Ижевске.