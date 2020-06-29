«Настроение — платье в горошек». Лариса Куклина показала фото с отдыха в Санкт-Петербурге

Российская биатлонистка Лариса Куклина опубликовала в «Инстаграме» новую фотографию. Спортсменка показала фото с отдыха в Санкт-Петербурге.
«Настроение — платье в горошек», — подписала фото Куклина.
Запись можно посмотреть в «инстаграме» Куклиной.
Из-за пандемии коронавируса минувший биатлонный сезон был завершён досрочно. Организаторы не стали проводить заключительный этап Кубка мира, который должен был состояться в норвежском Хольменколлене. Кроме того, два этапа Кубка мира прошли при пустых трибунах.
В общем зачёте Кубка мира по итогам сезона Лариса Куклина заняла 21-е место, отстав от победившей итальянской биатлонистки Доротеи Вирер более чем на 400 очков.
Подготовку к новому сезону женская сборная России по биатлону начнёт 5 июля в Ижевске.
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