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Елисеев начал индивидуальную подготовку к сезону в Кабардино-Балкарии

Елисеев начал индивидуальную подготовку к сезону в Кабардино-Балкарии
Биатлон / Кубок мира 0

Российский биатлонист Матвей Елисеев прибыл в Кабардино-Балкарию, где запланирован его первый индивидуальный подготовительный сбор к новому сезону.

«Высотная подготовка начинается! Без этого никуда. Нас встречает Эльбрус», — написал спортсмен на своей странице в «Инстаграме».

Большая часть мужской сборной России проводит сбор в Рыбинске (Ярославская область). В нём принимают участие все члены национальной команды, кроме Елисеева, Александра Логинова, Евгения Гараничева и Карима Халили. Каждый из них продолжит готовиться к сезону по индивидуальной программе.

В общем зачёте Кубка мира сезона-2019/2020 Елисеев занял 15-е место. Его лучшим результатом стало третье место в стартовой гонке сезона — спринте на этапе Кубка мира в Эстерсунде.

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