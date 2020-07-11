Шипулин: уверен, Майгуров приложит все усилия, чтобы вывести биатлон из кризиса

Бывший биатлонист, а ныне депутат Госдумы Антон Шипулин прокомментировал избрание Виктора Майгурова на пост главы Союза биатлонистов России (СБР).
«Виктор Майгуров — новый президент СБР. Впереди огромный объём работы в очень непростое для российского биатлона время. Уверен, что Виктор Викторович приложит все возможные усилия, чтобы вывести родной для всех нас вид спорта из кризиса. Его управленческий опыт, особенно в Международном союзе биатлонистов, его деловые и личные качества, помогут ему в этом деле. Поздравляю его с этим назначением и желаю успехов в новой должности!
Также хочу поблагодарить за работу Владимира Петровича Драчёва, который решил сосредоточиться на работе в Государственной Думе и подал в отставку с поста президента СБР. Это по-настоящему честное, взвешенное мужское решение. Несмотря на весь негатив, который окружал СБР в последнее время, за время его работы были положительные моменты. Желаю Владимиру Петровичу удачи в его дальнейшей работе!» — написал Шипулин на своей странице в «Инстаграме».
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