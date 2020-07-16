Евгений Гараничев — о предсезонном сборе: выхожу на тренировки ещё до семи утра

Член сборной России Евгений Гараничев рассказал о работе на предсезонном сборе в Тюмени, который он проходит отдельно от национальной команды. По словам многих биатлонистов, с приходом в тренерский штаб Юрия Каминского, нагрузки на тренировках значительно увеличились.



«Тренировки длиной в три-четыре часа? Да, сейчас они стали, можно сказать, ежедневными. Но, в любом случае, надо отталкиваться от условий. Юрий Михайлович сказал мне смотреть по погоде, следить за самочувствием. Например, у меня было запланировано занятие продолжительностью четыре часа. Но после трёх с половиной пульс стал очень высоким. Начал работать не в тех зонах, что нужно, и остановился.



Справляюсь с такими объёмами нормально. Такая работа в сборной уже проводилась, например с Николаем Лопуховым. Похожий подход был у Александра Касперовича, Андрея Падина. Тоже предлагались объёмные тренировки: имитационные, роллерные. Сейчас работа больше направлена на все группы мышц.



При такой жаре на тренировки приходится выходить раньше, чем сборная области. Порой ещё до семи утра, когда не так жарко. Работать комфортнее. Потом уже солнце начинает прикипать и пульс быстро растёт», — цитирует Гараничева «Тюменская арена».