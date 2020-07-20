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Стина Нильссон: то и дело бьюсь затылком о винтовку

Стина Нильссон: то и дело бьюсь затылком о винтовку
Биатлон / Кубок мира 0

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам шведка Стина Нильссон, которая в межсезонье перешла в биатлон, поделилась впечатлениями от нового для себя вида спорта.

«Дела уже лучше. Я каждый день узнаю что-то новое, но всё равно то и дело бьюсь затылком о винтовку», — приводит слова Нильссон ABC Nyheter.

Спортсменка добавила, что после перехода в биатлон стала счастливее.

«Да, я вижу эту разницу. Я много думала и обсуждала наедине с собой этот выбор. Когда я перестала сомневаться и решила, что пойду на это, я стала счастливее.

Мне нравится это. Нравятся контрастные ощущения, которые даёт мне стрельба. Я радуюсь, когда попадаю, но при этом часто думаю, насколько я плоха, и грущу, когда что-то не получается», — рассказала она.

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