Мужская сборная России проведёт второй сбор в Рыбинске

Мужская сборная России по биатлону проведёт второй тренировочный сбор в Рыбинске, сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР) в «Твиттере».

Пост доступен в «твиттере» СБР.

Сбор пройдёт с 28 июля по 15 августа.

Первый тренировочный сбор мужской команды также проходил в Рыбинске с 2 по 22 июля. Его пропустили лидер команды Александр Логинов, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев и Карим Халили. Каждый из них готовился к сезону по индивидуальной программе. Биатлонисты впервые тренировались под руководством нового тренерского штаба во главе с Юрием Каминским. Перед началом сбора все спортсмены и тренерский штаб сборной прошли тестирование на коронавирус, все результаты тестов дали отрицательный результат.