Евгений Сидоров сломал ключицу на тренировочном сборе в Рыбинске

Российский биатлонист Евгений Сидоров получил серьёзную травму во время тренировочного сбора в Рыбинске. Как сообщил тренер резервной сборной Сергей Белозёров, у спортсмена диагностирован перелом ключицы.



«На первой же тренировке на классических роллерах он не вписался в поворот и вылетел с трассы. Поначалу всё было нормально, но во время обследования в больнице обнаружили перелом.



Понятно, что полноценно тренироваться он сейчас не может, поэтому скорректировали его подготовку. Сейчас основная нагрузка будет ложиться на ноги», — цитирует Белозёрова ТАСС.



Таким образом, Сидоров пропустит второй сбор национальной команды, который также пройдёт в Рыбинске. В прошлом сезоне 22-летний биатлонист выступил на трёх гонках Кубка IBU. Его лучшим результатом стало 76-е место на финише.