Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Евгений Сидоров сломал ключицу на тренировочном сборе в Рыбинске

Евгений Сидоров сломал ключицу на тренировочном сборе в Рыбинске
Биатлон / Кубок IBU 0

Российский биатлонист Евгений Сидоров получил серьёзную травму во время тренировочного сбора в Рыбинске. Как сообщил тренер резервной сборной Сергей Белозёров, у спортсмена диагностирован перелом ключицы.

«На первой же тренировке на классических роллерах он не вписался в поворот и вылетел с трассы. Поначалу всё было нормально, но во время обследования в больнице обнаружили перелом.

Понятно, что полноценно тренироваться он сейчас не может, поэтому скорректировали его подготовку. Сейчас основная нагрузка будет ложиться на ноги», — цитирует Белозёрова ТАСС.

Таким образом, Сидоров пропустит второй сбор национальной команды, который также пройдёт в Рыбинске. В прошлом сезоне 22-летний биатлонист выступил на трёх гонках Кубка IBU. Его лучшим результатом стало 76-е место на финише.

Комментарии (0)
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020