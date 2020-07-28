Белозёров — о ситуации с Малышко: мы не работаем против кого‑то

Тренер резервной сборной России Сергей Белозёров прокомментировал отсутствие Дмитрия Малышко в составе национальной команды.



«Я не видел слов самого Дмитрия. В основном это рассуждения рядом стоящих людей: личного тренера или главы федерации биатлона Санкт‑Петербурга Дмитрия Васильева. Сейчас у нас команда укомплектована. Вопрос о зачислении в состав должен быть прерогативой федерации. Если приказ будет дан, то будем работать. Мы не работаем против кого‑то.



Надо понимать, что в прошлом сезоне он не набрал нужных баллов даже для того, чтобы быть в резервной команде», — цитирует Белозёрова «Р-Спорт».



В прошлом сезоне 33-летний Малышко выступил на шести первых гонках Кубка мира, после чего соревновался исключительно в Кубке IBU.



33-летний Малышко — бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года в эстафете, чемпион Европы 2019 года в одиночной смешанной эстафете, серебряный призёр чемпионата Европы—2010 в эстафете. На Олимпиаде 2014 года в Сочи он завоевал золотую медаль в эстафете, однако после дисквалификации Евгения Устюгова команда России лишилась этой победы.

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