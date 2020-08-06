Ирина Старых перенесёт операцию на спине

Российская биатлонистка Ирина Старых вынуждена пропустить начало подготовки к новому сезону из-за травмы. Как сообщает тренер сборной Тюменской области Максим Кугаевский, четырёхкратной чемпионке Европы потребуется операция на спине.



«Операция должна была пройти в конце июля, но в день её проведения у хирурга обнаружили коронавирус, и все плановые операции экстренно отменили.



В тот момент Ирина уже находилась в операционной. Теперь операция пройдёт только в начале сентября», — цитирует Кугаевского ТАСС.



По итогам Кубка мира сезона-2019/2020 32-летняя Старых заняла 46-е место в общем зачёте соревнований. Её лучшим результатом в гонках стало восьмое место в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Поклюке (Словения).