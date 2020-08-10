Домрачева — о Беларуси: добиться удалось многого. Это достижение руководства страны
Четырёхкратная олимпийская чемпионка по биатлону представительница Беларуси Дарья Домрачева оценила уровень жизни на родине.
«Мы живём в прекрасной, красивой стране, которую населяют замечательные талантливые люди, которые любят свою страну, заботятся о ней. И действительно на сегодняшний день я считаю, что очень многого удалось добиться не только в спорте, но и во многих жизненных сферах. Конечно, это достижение всего населения, достижение руководства страны.
Думаю, нам не стоит останавливаться на достигнутом. Нам нужно развиваться и смотреть вперёд. И идти к своим достижениям спокойным, мирным, хорошим путём", — сказала Домрачева в эфире «АТН: новости Беларуси и мира».
Вчера, 9 августа, в Беларуси состоялись выборы президента.
Дарья Домрачева в день рождения показала летнее фото с цветами
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