Домрачева — о Беларуси: добиться удалось многого. Это достижение руководства страны

Четырёхкратная олимпийская чемпионка по биатлону представительница Беларуси Дарья Домрачева оценила уровень жизни на родине.

«Мы живём в прекрасной, красивой стране, которую населяют замечательные талантливые люди, которые любят свою страну, заботятся о ней. И действительно на сегодняшний день я считаю, что очень многого удалось добиться не только в спорте, но и во многих жизненных сферах. Конечно, это достижение всего населения, достижение руководства страны.



Думаю, нам не стоит останавливаться на достигнутом. Нам нужно развиваться и смотреть вперёд. И идти к своим достижениям спокойным, мирным, хорошим путём", — сказала Домрачева в эфире «АТН: новости Беларуси и мира».

Вчера, 9 августа, в Беларуси состоялись выборы президента.