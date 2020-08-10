Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Домрачева — о Беларуси: добиться удалось многого. Это достижение руководства страны

Домрачева — о Беларуси: добиться удалось многого. Это достижение руководства страны
Биатлон / Кубок мира 0

Четырёхкратная олимпийская чемпионка по биатлону представительница Беларуси Дарья Домрачева оценила уровень жизни на родине.

«Мы живём в прекрасной, красивой стране, которую населяют замечательные талантливые люди, которые любят свою страну, заботятся о ней. И действительно на сегодняшний день я считаю, что очень многого удалось добиться не только в спорте, но и во многих жизненных сферах. Конечно, это достижение всего населения, достижение руководства страны.

Думаю, нам не стоит останавливаться на достигнутом. Нам нужно развиваться и смотреть вперёд. И идти к своим достижениям спокойным, мирным, хорошим путём", — сказала Домрачева в эфире «АТН: новости Беларуси и мира».

Вчера, 9 августа, в Беларуси состоялись выборы президента.

Дарья Домрачева в день рождения показала летнее фото с цветами
Комментарии (0)
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020