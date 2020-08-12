Т. Бё: мне всё ещё хочется соревноваться, но не уверен, что буду выступать ещё 3-4 года

Норвежский биатлонист Тарьей Бё рассказал о планах на будущее. 32-летний спортсмен признался, что у него не пропала мотивация выступать на соревнованиях.
«Когда закончу карьеру? После Олимпиады в 2030 году, хаха! Но если я хочу догнать Йоханнеса Бё по числу побед, то нужно заканчивать позже, чем он.
А если серьёзно, то у меня нет какой-то конкретной даты. Несколько лет назад я говорил, что планирую выступать до Олимпийских игр в Пекине в 2022 году. Но сейчас эта дата кажется совсем близко. Будет печально уйти из спорта уже через полтора года. Мне нравится выжимать из своего тела максимум, много тренироваться. Да и прошлый сезон сложился неплохо.
Не уверен, что буду выступать ещё три – четыре года, но мне всё ещё хочется соревноваться. Правда, с каждым годом я всё больше устаю от переездов. Всё чаще хочется бывать дома», — приводит слова Бё TV2.
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