Гурьев: в СБР пришли люди, которые всё знают. Теперь не будет шараханий влево и вправо
Бывший тренер сборной России по биатлону Леонид Гурьев прокомментировал работу Виктора Майгурова на посту главы Союза биатлонистов России.
«Виктор Викторович в курсе всех международных дел, что плюс для федерации. Выбрано правильное направление, когда каждый человек отвечает за определённый блок. Владимир Петрович повесил всё на себя, а это очень тяжело. Пришли люди, которые всё знают. Теперь не будет таких шараханий влево и вправо», — приводит слова Гурьева «Р-Спорт».
Трёхкратный чемпион мира, дважды бронзовый призёр Олимпийских игр Виктор Майгуров был единогласно избран президентом СБР внеочередной отчётно-выборной конференции организации. Его соперник и предшественник Владимир Драчёв снял свою кандидатуру с выборов накануне.
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