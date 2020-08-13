Гурьев: в СБР пришли люди, которые всё знают. Теперь не будет шараханий влево и вправо

Бывший тренер сборной России по биатлону Леонид Гурьев прокомментировал работу Виктора Майгурова на посту главы Союза биатлонистов России.

«Виктор Викторович в курсе всех международных дел, что плюс для федерации. Выбрано правильное направление, когда каждый человек отвечает за определённый блок. Владимир Петрович повесил всё на себя, а это очень тяжело. Пришли люди, которые всё знают. Теперь не будет таких шараханий влево и вправо», — приводит слова Гурьева «Р-Спорт».

Трёхкратный чемпион мира, дважды бронзовый призёр Олимпийских игр Виктор Майгуров был единогласно избран президентом СБР внеочередной отчётно-выборной конференции организации. Его соперник и предшественник Владимир Драчёв снял свою кандидатуру с выборов накануне.