Заключительный этап предсезонной подготовки мужской сборной России пройдёт на Алтае

Мужская сборная России по биатлону проведёт третий, заключительный тренировочный сбор на Семинском перевале (Алтайский край). Об этом сообщил тренер резервной сборной России Сергей Белозёров.
«Резерв переезжает в Сочи, мы полностью будем находиться на базе „Лаура“. Основной состав едет на Семинский перевал. В Сочи проведем подготовку с 26 августа по 16 сентября. Основа чуть раньше начинает. Это пока единственный горный сбор для команд. Хотели взять три высоты, но и пандемия вмешалась, и, традиционно, команды пользовались зарубежными базами. Ждём от этой подготовки хорошей прибавки к физическому состоянию спортсменов.
С Юрием Михайловичем Каминским (старший тренер мужской сборной. — Прим. „Чемпионата“) определили, что первый сбор проведем по единому плану. Так и получилось. Второй ‑ резервная команда работала самостоятельно. Сейчас мы разъезжаемся лишь на высотные сборы, а потом встретимся на чемпионате России, который пройдет в Тюмени. Там уже остаемся вместе до конца сентября. Впоследствии уже будут комплектоваться составы на Кубок мира и Кубок IBU», — цитирует Белозёрова «Р-Спорт».
Первые два тренировочных сбора основная и резервные команды проходили вместе. В обоих случаях сборные готовились к сезону в Рыбинске.
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