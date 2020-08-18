Габриэла Коукалова показала фото в ярком купальнике с пляжа на Мальдивах
Бывшая чешская биатлонистка Габриэла Коукалова на своей странице в «Инстаграме» опубликовала фотографии с отдыха на Мальдивских островах.
«Что бы я, чёрт возьми, делала без красивых фотографий. Я не привыкла к таким фотосессиям, но времена меняются. В 30 лет я начала чувствовать себя ещё более женственной, чем раньше, и горжусь этим. Я просто наслаждаюсь этим возрастом», — написала Коукалова.
Посмотреть фотографии можно на странице Габриэлы Коукаловой в "Инстаграме".
Габриэла Коукалова — двукратная чемпионка мира (2015, 2017), обладательница Кубка мира (сезон-2015/2016), двукратный серебряный призёр, а также бронзовый призёр Олимпийских игр (2014), обладательница шести «Малых хрустальных глобусов».
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