Волков: будучи спортсменом, я уже практиковал тренерскую деятельность

Бывший российский биатлонист Алексей Волков рассказал об отношении к критике. Волков не считает, что отсутствие опыта тренерской работы стало для него проблемой.

«Я не боюсь критики, главное, чтобы эта критика была обоснованной и здоровой, а не просто выжатой из пальца.

Люди, говорящие, что я стал тренером сразу после завершения спортивной карьеры, не учитывают тот факт, что с 2012 года я со своим другом Сергеем Барановским разрабатывал универсальные ложа для спортсменов. И параллельно со спортом искал новые методики, которые были бы применимы для всех.

Будучи спортсменом, я уже практиковал тренерскую деятельность. Ко мне обращались спортсмены, я им помогал, объяснял. Бывали случаи, когда я разрабатывал упражнения под конкретного обратившегося человека.

После окончания карьеры не было такого, что я сидел и думал: «Чем бы мне заняться? А пойду потренирую!» Я бы так никогда не сделал», – цитирует Волкова Sports.ru со ссылкой на эфир в «инстаграме» Центра спортивной подготовки сборных команд Югры.