У Себастиана Самуэльссона украли велосипед за € 2,2 тыс.
Шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон сообщил, что у него украли велосипед. Спортсмен опубликовал в «сториз» скриншот с видео с камер наблюдения, запечатлевших кражу.
На скриншоте мужчина в светлой куртке оттаскивает велосипед от столба.
«У меня прошлой ночью украли велосипед. Это сняли камеры. Кто-нибудь видел вора или велосипед? Если да, свяжитесь со мной, пожалуйста», — написал Самуэльссон.
Также чемпион Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) выложил модель велосипеда. Судя по фото, транспортное средство биатлониста стоит € 2,2 тыс.
Пока неизвестно, удалось ли полиции найти велосипед шведского биатлониста.
Минувший биатлонный сезон был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса.
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