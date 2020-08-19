У Себастиана Самуэльссона украли велосипед за € 2,2 тыс.

Шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон сообщил, что у него украли велосипед. Спортсмен опубликовал в «сториз» скриншот с видео с камер наблюдения, запечатлевших кражу.

На скриншоте мужчина в светлой куртке оттаскивает велосипед от столба.

«У меня прошлой ночью украли велосипед. Это сняли камеры. Кто-нибудь видел вора или велосипед? Если да, свяжитесь со мной, пожалуйста», — написал Самуэльссон.

Также чемпион Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) выложил модель велосипеда. Судя по фото, транспортное средство биатлониста стоит € 2,2 тыс.

Пока неизвестно, удалось ли полиции найти велосипед шведского биатлониста.

Минувший биатлонный сезон был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса.