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У Себастиана Самуэльссона украли велосипед за € 2,2 тыс.

У Себастиана Самуэльссона украли велосипед за € 2,2 тыс.
Биатлон / Кубок мира 0

Шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон сообщил, что у него украли велосипед. Спортсмен опубликовал в «сториз» скриншот с видео с камер наблюдения, запечатлевших кражу.

На скриншоте мужчина в светлой куртке оттаскивает велосипед от столба.

«У меня прошлой ночью украли велосипед. Это сняли камеры. Кто-нибудь видел вора или велосипед? Если да, свяжитесь со мной, пожалуйста», — написал Самуэльссон.

Также чемпион Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) выложил модель велосипеда. Судя по фото, транспортное средство биатлониста стоит € 2,2 тыс.

Пока неизвестно, удалось ли полиции найти велосипед шведского биатлониста.

Минувший биатлонный сезон был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса.

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