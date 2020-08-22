Несколько российских биатлонистов перешли в сборную Румынии

Российские биатлонисты Анастасия Толмачёва, Анатолий Оськин и Елена Чиркова сменили спортивное гражданство. В новом сезоне они будут выступать за сборную Румынии, сообщает ТАСС со ссылкой на Федерацию биатлона Румынии.
«Оськин, Толмачева и Чиркова получили все необходимые документы для выступления за сборную Румынии, в том числе гражданство страны», — сообщает федерация биатлона Румынии.
25-летняя Чиркова завоевала две бронзовые медали на Универсиаде 2019 года в Красноярске. 24-летняя Толмачёва — двукратный бронзовый призёр чемпионата России 2017 года. В активе 31-летнего Оськина нет значимых побед, он участвовал в летнем чемпионате мира в 2013 году.
Так как в последние годы спортсмены не привлекались Союзом биатлонистов России к соревнованиям под эгидой Международного союза биатлонистов, одобрения СБР для их перехода не требуется.
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