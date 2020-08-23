Бронзовый призёр чемпионата мира Татьяна Акимова возобновляет карьеру

Российская биатлонистка Татьяна Акимова решила возобновить карьеру. Бронзовый призёр чемпионата мира 2017 года сейчас находится в Сочи и тренируется со сборной России.

«Приехала Татьяна Акимова, она здесь с мужем, с ребёнком. Она решила возобновить карьеру, и помогает ей в этом Николай Петрович Лопухов, выдающийся тренер», – сказал журналист Дмитрий Занин в репортаже «Матч ТВ».

Акимова не выступает с 2018 года. В августе 2019 года у неё родилась дочь.

Минувший биатлонный сезон был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Организаторы отменили заключительный этап, который должен был проходить в Норвегии.