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Бронзовый призёр чемпионата мира Татьяна Акимова возобновляет карьеру

Бронзовый призёр чемпионата мира Татьяна Акимова возобновляет карьеру
Биатлон / Кубок мира 0

Российская биатлонистка Татьяна Акимова решила возобновить карьеру. Бронзовый призёр чемпионата мира 2017 года сейчас находится в Сочи и тренируется со сборной России.

«Приехала Татьяна Акимова, она здесь с мужем, с ребёнком. Она решила возобновить карьеру, и помогает ей в этом Николай Петрович Лопухов, выдающийся тренер», – сказал журналист Дмитрий Занин в репортаже «Матч ТВ».

Акимова не выступает с 2018 года. В августе 2019 года у неё родилась дочь.

Минувший биатлонный сезон был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Организаторы отменили заключительный этап, который должен был проходить в Норвегии.

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