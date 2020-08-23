Бронзовый призёр чемпионата мира Татьяна Акимова возобновляет карьеру
Российская биатлонистка Татьяна Акимова решила возобновить карьеру. Бронзовый призёр чемпионата мира 2017 года сейчас находится в Сочи и тренируется со сборной России.
«Приехала Татьяна Акимова, она здесь с мужем, с ребёнком. Она решила возобновить карьеру, и помогает ей в этом Николай Петрович Лопухов, выдающийся тренер», – сказал журналист Дмитрий Занин в репортаже «Матч ТВ».
Акимова не выступает с 2018 года. В августе 2019 года у неё родилась дочь.
Минувший биатлонный сезон был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Организаторы отменили заключительный этап, который должен был проходить в Норвегии.
- 23 августа 2020
-
14:48
-
13:48
-
13:35
- 22 августа 2020
-
21:00
-
15:11
-
13:38
-
12:01
-
10:41
- 21 августа 2020
-
16:59
-
16:41
-
12:17
-
00:44
- 20 августа 2020
-
21:20
-
16:29
-
09:22
-
00:48
- 19 августа 2020
-
20:19
-
18:03
-
16:48
-
15:57
-
09:18
- 18 августа 2020
-
23:34
-
16:53
-
09:39
- 17 августа 2020
-
16:18
-
12:15
-
09:13
-
00:19
- 16 августа 2020
-
15:56
-
15:45
-
11:27
- 15 августа 2020
-
18:43
-
16:49
-
00:21
- 14 августа 2020
-
12:37
Партнерский контент