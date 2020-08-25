Подчуфарова: если б не ковид, уже была бы не в России

Ольга Подчуфарова, уроженка России, выступающая за сборную Словении по биатлону, рассказала, что уже покинула бы Россию, если бы не ограничения, связанные с пандемией коронавируса. В настоящее время спортсменка находится в Ростове-на-Дону.

«Не знаю, что бы я делала, если б не ковид, скорее всего, я бы была уже не в России, а тут вот тебе на: самый сочный и чёткий город юга. Широчайший Дон и его Ростов. Вот тут бы меня точно не оказалось этим летом, если б не ковид.

Русь просторная. Всё, что я знала про Р-н-Д до сегодняшнего дня, — это Баста. Теперь я знаю, что 10 км дороги на съезде с трассы «Дон» до Р-н-Д отражают всю суть России-матушки. А ещё, если спросить местных, где тут центральная площадь или парк, они говорят: «Ну там, в центре». Но вот сам город и правда уютный», — написала Подчуфарова в своём «инстаграме».