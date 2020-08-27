21-летняя Вера Румянцева выиграла суперспринт на чемпионате России по летнему биатлону

Биатлонистка Вера Румянцева одержала победу в суперспринтерской гонке, которая состоялась в рамках чемпионата России по летнему биатлону. Состязания проходят в Рыбинске.

Чемпионат России по летнему биатлону — 2020. Суперспринт (женщины)

1. Вера Румянцева – 18.34,5 (0+1)

2. Екатерина Муралеева – +7,5 (1+2)

3. Елена Комарова – +10,4 (1+2)

4. Арина Фаенкова – +34,5 (1+1)

5. Юлия Сазонова – +38,1 (4+3)

6. Карина Бахтина – +46,8 (2+4).

21-летняя спортсменка становилась призёром первенств России среди старших девушек и юниорок (2016 — бронза в пасьюте и серебро в командной гонке; 2018 — бронза в эстафете и смешанной эстафете). Также в летнем биатлоне в 2017 году она была бронзовым призёром юниорского первенства в спринте (кросс). Она чемпионка России среди юниоров в масс-старте (2020), становилась победительницей этапов юниорского Кубка России.