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Валентин Михайлов выиграл суперспринт на чемпионате России по летнему биатлону

Валентин Михайлов выиграл суперспринт на чемпионате России по летнему биатлону
Биатлон / Чемпионат России 0

Биатлонист, представляющий сборную Башкортостана, Валентин Михайлов одержал победу в суперспринтерской гонке, которая состоялась в рамках чемпионата России по летнему биатлону. Состязания проходят в Рыбинске.

Второй результат в финале показал Данил Калинин, представляющий Ленинградскую область. Третьим финишировал москвич Михаил Первушин.

Чемпионат России по летнему биатлону — 2020. Суперспринт (мужчины)

1. Валентин Михайлов — 15.56,8 (4)
2. Данил Калинин — +7,6 (2)
3. Михаил Первушин — +12,7 (3)
4. Кирилл Трушин — +15,8 (3)
5. Ярослав Костюков — +27,5 (4).

29 августа на чемпионате России пройдут мужская и женская спринтерские гонки. 30 августа в Рыбинске состоятся мужской и женский масс-старты.

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