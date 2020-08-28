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Виктор Майгуров рассказал, что сделал в первые полтора месяца на посту президента СБР

Виктор Майгуров рассказал, что сделал в первые полтора месяца на посту президента СБР
Биатлон / Кубок мира 0

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал, каковы были его первые шаги на посту главы организации. Напомним, Майгуров возглавил СБР в середине июля, сменив Владимира Драчёва.

«Я бы разделил наследство на две части. Первая – это команда, которая работала и до меня. В принципе, она сохранена на 90-95%. Многие трудятся в СБР долгие годы, и я считаю их профессионалами своего дела.

У нас появилось несколько новых сотрудников. Это исполнительный директор Александр Пак. Также я пригласил Владимира Михайловича Барнашова на должность советника президента – мы вместе работали, давно знакомы. Кроме того, серьёзно укрепили нашу пресс-службу, которую возглавил Сергей Аверьянов, – считаем её важнейшей частью федерации, нашего позиционирования.

Второй аспект – финансовый, который мы пытаемся стабилизировать. Время непростое, но СБР живёт, спортсмены готовятся, и с этим вопросом мы тоже справимся.

Также мы изменили количественный состав членов правления, сократив его с десяти человек до семи. Это сделано для более оперативного принятия решений. Я стараюсь в меньшей степени загружать работой правление и осуществлять текущую деятельность вместе с исполнительным директором. Собственно, для этого я и избирался на данную должность – чтобы всё свое время уделять только этой работе», — приводятся слова Майгурова на официальном сайте Олимпийского комитета России.

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