Валерий Польховский официально стал главным тренером сборной России по биатлону

Министр спорта РФ Олег Матыцин подписал приказ о согласовании кандидатуры Валерия Польховского на должность главного тренера сборной России по биатлону. Ранее на эту должность специалиста рекомендовали правление СБР и экспертный совет Минспорта.

«Есть чёткая инструкция Министерства спорта об обязанностях главного тренера. Будем по ней и работать. Там говорится как об организации тренировочного процесса, так и о методической части.

Все тренеры сборной должны работать в одном ключе, мы должны выдавать коллективный продукт. Нам всем нужно объединить усилия и работать вместе – и СБР, и ОКР, и Минспорта. Тогда будет результат», – приводятся слова Польховского на официальном сайте организации.

С 2001 по 2007 год Польховский работал старшим тренером женской сборной России. В 2011-м он стал главным тренером национальной команды, а через два года – советником бывшего президента СБР Михаила Прохорова. После сотрудничества со сборными Казахстана и Беларуси Польховский вернулся в Россию. В декабре 2019 года он занял пост вице-президента СБР.