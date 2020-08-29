Польховский оценил шансы Малышко вернуться в сборную России

Главный тренер сборной России Валерий Польховский заявил, что биатлонист Дмитрий Малышко имеет все шансы вернуться в состав национальной команды.
«Последний раз мы с ним давно говорили, чаще общаюсь с его тренером. Желание у него есть, пусть готовится, думаю, ограничений не будет. На этапы Кубка мира — пожалуйста. Если на летнем чемпионате страны он проявит себя, тренеры могут обратить внимание на его дальнейшую подготовку.
Это касается и других спортсменов. Необходимо, чтобы за сборную выступали сильнейшие, нам надо решать высокие задачи. Но и спортсмены должны понимать, что от них требуются медали, а не просто пребывание в сборной команде. В том ключе будем работать, будем обращаться за советом и помощью к нашим ветеранам, мотивировать наше молодое поколение биться за страну», — цитирует Польховского ТАСС.
33-летний Малышко не попал в состав основной сборной России перед сезоном-2020/2021. Ранее сообщалось, что биатлонист рассматривает вариант с завершением профессиональной карьеры.
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