Крчмарж, Моравец и Харватова выиграли гонки на чемпионате Чехии по летнему биатлону

В Чехии завершился чемпионат страны по летнему биатлону. Люция Харватова выиграла две гонки, Михал Крчмарж и Ондржей Моравец – по одной.

Чемпионат Чехии по летнему биатлону. Спринт. Мужчины

1. Ондржей Моравец – 25.42,4 (0+0)

2. Михал Крчмарж – +5,3 (1+1)

3. Томаш Крупчик – +57,5 (0+2)

4. Томаш Хасилла (Словакия) – +1.00,9

5. Якуб Штвртецки – +1.04,9 (1+3)

6. Пшемыслав Панцеж (Польша) – +1.09,5 (0+1).

Чемпионат Чехии по летнему биатлону. Спринт. Женщины

1. Люция Харватова – 20.33,4 (0+1)

2. Маркета Давидова – +45,2 (1+1)

3. Джессика Йислова – +1.11,7 (1+1).

Чемпионат Чехии по летнему биатлону. Гонка преследования. Мужчины

1. Михал Крчмарж – 32.34,2 (1+0+0+0)

2. Ондржей Моравец – +17,9 (0+1+0+0)

3. Якуб Штвртецки – +1.08,7 (1+2+1+1)

4. Адам Вацлавик – +1.52,2 (3+1+2+0)

5. Томаш Крупчик – +2.08,1 (1+0+1+2)

6. Милан Земличка – +2.46,7 (1+0+0+0).

Чемпионат Чехии по летнему биатлону. Гонка преследования. Женщины

1. Люция Харватова – 31.34,8 (3+1+1+0)

2. Джессика Йислова – +36,2 (2+1+1+1)

3. Маркета Давидова – +41,8 (2+2+0+2).