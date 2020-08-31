Крчмарж, Моравец и Харватова выиграли гонки на чемпионате Чехии по летнему биатлону

В Чехии завершился чемпионат страны по летнему биатлону. Люция Харватова выиграла две гонки, Михал Крчмарж и Ондржей Моравец – по одной.
Чемпионат Чехии по летнему биатлону. Спринт. Мужчины
1. Ондржей Моравец – 25.42,4 (0+0)
2. Михал Крчмарж – +5,3 (1+1)
3. Томаш Крупчик – +57,5 (0+2)
4. Томаш Хасилла (Словакия) – +1.00,9
5. Якуб Штвртецки – +1.04,9 (1+3)
6. Пшемыслав Панцеж (Польша) – +1.09,5 (0+1).
Чемпионат Чехии по летнему биатлону. Спринт. Женщины
1. Люция Харватова – 20.33,4 (0+1)
2. Маркета Давидова – +45,2 (1+1)
3. Джессика Йислова – +1.11,7 (1+1).
Чемпионат Чехии по летнему биатлону. Гонка преследования. Мужчины
1. Михал Крчмарж – 32.34,2 (1+0+0+0)
2. Ондржей Моравец – +17,9 (0+1+0+0)
3. Якуб Штвртецки – +1.08,7 (1+2+1+1)
4. Адам Вацлавик – +1.52,2 (3+1+2+0)
5. Томаш Крупчик – +2.08,1 (1+0+1+2)
6. Милан Земличка – +2.46,7 (1+0+0+0).
Чемпионат Чехии по летнему биатлону. Гонка преследования. Женщины
1. Люция Харватова – 31.34,8 (3+1+1+0)
2. Джессика Йислова – +36,2 (2+1+1+1)
3. Маркета Давидова – +41,8 (2+2+0+2).
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