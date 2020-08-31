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«Ёжики в тумане». Юрлова-Перхт показала милое фото с тренировки с маленькой дочкой

«Ёжики в тумане». Юрлова-Перхт показала милое фото с тренировки с маленькой дочкой
Биатлон / Кубок мира 0

Чемпионка мира 2015 года по биатлону россиянка Екатерина Юрлова-Перхт на своей странице в социальной сети «Инстаграм» опубликовала фотографию, сделанную в ходе подготовки к сезону-2020/2021. Спортсменка готовится к соревнованиям в Австрии, на фото рядом с ней стоит её трёхлетняя дочь Кира.

«Ёжики в тумане», — подписала фотографию спортсменка.

Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Екатерины Юрловой-Перхт.

35-летняя Юрлова-Перхт — чемпионка мира в индивидуальной гонке (2015 год), серебряный призёр чемпионата мира в масс-старте (2019 год), победитель и призёр этапов Кубка мира, чемпионка Европы в гонке преследования (2019 год), многократный призёр чемпионатов Европы, семикратная чемпионка России.

Фото: Екатерина Юрлова-Перхт готовится к сезону в Австрии
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