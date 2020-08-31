«Ёжики в тумане». Юрлова-Перхт показала милое фото с тренировки с маленькой дочкой
Чемпионка мира 2015 года по биатлону россиянка Екатерина Юрлова-Перхт на своей странице в социальной сети «Инстаграм» опубликовала фотографию, сделанную в ходе подготовки к сезону-2020/2021. Спортсменка готовится к соревнованиям в Австрии, на фото рядом с ней стоит её трёхлетняя дочь Кира.
«Ёжики в тумане», — подписала фотографию спортсменка.
Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Екатерины Юрловой-Перхт.
35-летняя Юрлова-Перхт — чемпионка мира в индивидуальной гонке (2015 год), серебряный призёр чемпионата мира в масс-старте (2019 год), победитель и призёр этапов Кубка мира, чемпионка Европы в гонке преследования (2019 год), многократный призёр чемпионатов Европы, семикратная чемпионка России.
Фото: Екатерина Юрлова-Перхт готовится к сезону в Австрии
- 31 августа 2020
-
17:28
-
16:38
-
15:12
-
09:39
-
09:20
- 30 августа 2020
-
18:56
-
16:40
-
12:51
-
10:00
- 29 августа 2020
-
18:14
-
16:30
-
15:36
-
14:24
-
09:51
- 28 августа 2020
-
21:33
-
21:19
-
17:51
-
16:31
-
15:53
-
13:40
-
13:02
-
12:30
-
06:02
-
01:23
- 27 августа 2020
-
17:27
-
16:33
-
15:24
-
15:12
-
14:52
-
14:34
-
09:18
- 26 августа 2020
-
17:49
-
16:42
-
15:31
-
13:19
Партнерский контент