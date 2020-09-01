Глазырина: ещё в прошлом сезоне была готова показывать результат на Кубке мира

Российская биатлонистка Екатерина Глазырина поделилась планами на грядущий сезон.



«Не готова сказать, сколько я могу продолжать бегать. Пока я чувствую силы, пока я конкурентна, тренируюсь в одной команде и могу работать над своими слабыми сторонами, я их вижу.



Когда я не увижу, над чем работать, всё будет настолько идеально и при этом не будет результата, тогда, конечно, смысл бегать? А когда ты знаешь, что тебе нужно это и это подработать, видишь свой резерв и пытаешься его реализовать.



Готова ли ворваться на Кубок мира? Мне кажется, в этом году отборы всё равно покажут, кто на что готов. Это будет уже в ноябре, поэтому я не загадываю, строю потихонечку планы, а там как выйдет.



Планы? С расчётом на Кубок мира. Даже в том сезоне я уже была готова показывать результат на Кубке мира. Но моё появление откладывалось. В этом году посмотрим, какие коррективы внесут из-за коронавируса. Так далеко не загадываем, пока никто не знает, что будет дальше», – цитирует Глазырину «Матч ТВ».