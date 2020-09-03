Норвежские сервисмены замаскируют фтор на лыжах, чтобы проверить эффективность тестов

Начальник сервис-бригады сборной Норвегии по лыжным гонкам Стейн Олав Снесруд сообщил, что команда планирует замаскировать фтор на лыжах, чтобы поэкспериментировать во время тестов.

В новом сезоне в биатлоне и лыжных видах спорта нельзя будет использовать фторсодержащие вещества. В конце сентября смазочные материалы будут направлены в Германию, где их внимательно изучат. На них будут тестировать устройство, обнаруживающее содержание фтора.

«Мы хотим сделать такие ловушки — замаскировать фторсодержащие вещества на лыжах, чтобы проверить эффективность устройств по обнаружению. Мы будем хранить средства до тех пор, пока не будем полностью уверены, что они уже не будут использоваться в будущем», — цитирует Снесруда NRK.

Главный сервисмен сборной Норвегии по биатлону Тобиас Даль Фенре пояснил, что в команде хотят выяснить, достаточно ли эффективен тест.