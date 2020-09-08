«Всё по делу, пущай посидит!» Губерниев отреагировал на приговор Ефремову
Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на информацию о том, что Пресненский суд приговорил актёра Михаила Ефремова к восьми годам лишения свободы по делу о смертельном ДТП.
«Всё по делу! Пущай посидит!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
Напомним, 8 июня в Москве Ефремов на машине выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого позднее скончался в больнице. Согласно экспертизе, артист находился в состоянии алкогольного опьянения. 3 сентября Ефремов в суде заявил, что признаёт свою вину в ДТП, в результате которого погиб человек. Суд признал Ефремова виновным по делу о смертельном ДТП и назначил наказание в виде восьми лет колонии общего режима.
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