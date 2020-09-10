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Доротея Вирер показала, как тренирует стрельбу в Антхольце. Фото

Доротея Вирер показала, как тренирует стрельбу в Антхольце. Фото
Биатлон 0

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер, в сезоне-2019/2020 завоевавшая «Большой хрустальный глобус», победив в личном зачёте Кубка мира, опубликовала в «Инстаграме» новую фотографию со стрельбища в итальянском Антхольце. Там Вирер проводит предсезонную подготовку.

«Тренировка», — написала Вирер.

Посмотреть фотографию можно на странице Доротеи Вирер в "Инстаграме".

Вирер – двукратный призёр Олимпийских игр, трижды чемпионка мира. В сезоне-2019/2020, который был досрочно завершён из-за пандемии коронавируса, Доротея второй год подряд выиграла Кубок мира в общем зачёте. В активе Вирер три «Малых хрустальных глобуса», завоёванных в разные годы в зачётах индивидуальных гонок, пасьютов и масс-стартов.

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