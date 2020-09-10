«Рабочий момент!» Губерниев — о фотографии, на которой он целует Анну Семенович

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев не стал прямо отвечать на слухи о романе с бывшей фигуристкой, а ныне певицей и телеведущей Анной Семенович. В СМИ активно распространяются фотографии, где Губерниев и Семенович ходят за руку, на одной из них комментатор целует девушку.



«Целый день просят комментарии про историю с Аней Семенович! И никому не пришло в голову, что это просто обычный рабочий момент!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.



Анна Семенович в паре с Владимиром Фёдоровым дважды выигрывала турнир Finlandia Trophy — в 1996 и 1997 годах. Кроме того, в 1992 году в паре с Денисом Самохиным она заняла восьмое место на чемпионате мира среди юниоров. Призёр чемпионата России и таких турниров, как NHK Trophy и Skate America.