Касперович: если этапы Кубка мира отменят, сборная Болгарии выступит в Кубке России

Тренер сборной Болгарии Александр Касперович объявил, что в случае отмены этапов Кубка мира из-за коронавируса его подопечные выступят в Кубке России.
«26-27 сентября будет принято решение по декабрьским этапам Кубка мира, но мы готовим план Б. Если вдруг их отменят, то мы будем участвовать всей командой в Кубке России.
У меня есть договорённость на этот счёт с Виктором Майгуровым. Возможно, мы проведём предсезонный сбор в Тюмени. Всё будет зависеть от решения Международного союза биатлонистов.
Конечно, есть значительная угроза. Пока всё идёт на уровне слухов, но соревнования младшего ранга уже отменены, что неприятно для нас, так как в Болгарии много молодых биатлонистов, которым нужна соревновательная практика», — цитирует Касперовича News.ru.
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